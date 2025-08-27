Manolo Jiménez Salinas impulsa Programa de Entrega de Escrituras en Coahuila

Desde Múzquiz y la región Carbonífera, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el programa estatal de Entrega de Escrituras, a través del cual se estarán entregando en las próximas semanas mil 871 documentos para el mismo número de familias de todas las regiones de la entidad, para seguir brindando certeza jurídica sobre su patrimonio.

"Desde la Carbonífera detonamos el Gran Programa Estatal de Escrituración, con el que vamos a entregar en los próximos días mil 871 escrituras en todas las regiones de Coahuila. Con programas sociales como este, seguimos apoyando a nuestra gente", destacó el gobernador.

Para Múzquiz y la región Carbonífera, en este evento se entregaron 251 escrituras.

En su mensaje, Manolo Jiménez Salinas destacó que en este programa de escrituración se están invirtiendo más de 60 millones de pesos para hacer posible que las familias tengan certeza, porque señaló la importancia que es contar con este documento.

"A nosotros nos da mucho gusto ser parte de este proceso, en el cual hay un gran trabajo en equipo y coordinado entre las diferentes instituciones y las notarías para hacer esto posible", expresó.

Pidió a estas instituciones agilizar los trámites y mantener la buena coordinación para poder beneficiar a un mayor número de familias coahuilenses.

El Mandatario estatal comentó que así como este gran programa de escrituración, se está trabajando en temas igual de importantes como los programas sociales en conjunto con los alcaldes y alcaldesas, así como con el equipo de Mejora Coahuila.

Recordó que se tienen las becas para las mujeres que quieran terminar la preparatoria o su universidad; abundó que a partir del próximo lunes se estarán entregando más de 500 mil paquetes de útiles escolares de manera gratuita para niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas, del nivel básico; además, que se entregarán uniformes y tenis para alumnos de las comunidades rurales.

Jiménez Salinas comentó que se está empujando para traer más fuentes de empleo a la región carbonífera, con tres proyectos que se tiene en puerta: la zona económica especial, para dar incentivos especiales a empresas para atraer inversiones; comentó que en conjunto con el gobierno federal, se trabaja para que en la próxima licitación de la compra de carbón se pueda asignar pedidos a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas de toda la región Carbonífera; además del proyecto para apoyar a las y los productores ganaderos, para que recuperen algo de utilidad ante el cierre de la frontera para la exportación de su ganado.

Manolo Jiménez destacó que su administración seguirá trabajando en el tema de la seguridad, en el cual no se puede bajar la guardia y en el que siempre se tiene que ir fortaleciendo el modelo.

"Tenemos un gran blindaje y seguimos invirtiendo, trabajando con voluntad, con coordinación, lo que permite seguir siendo uno de los estados más seguros del país", expresó.

Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila mencionó que hoy el gobernador inicia con la entrega de mil 871 escrituras de las más de cuatro mil 800 que van en año y medio.

"Hoy ustedes ya tienen la seguridad del patrimonio de su familia, un lugar de Coahuila que nadie se los puede quitar", señaló.

Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, presidenta municipal de Múzquiz agradeció al gobernador Manolo Jiménez por su respaldo firme y constante, con apoyos que se han traducido en mejoras reales de infraestructura como pavimentaciones y equipamientos, pero sobre todo lo más importante, garantizar el agua para las y los habitantes de su municipio.

Nidia Yolanda Campos González, beneficiaria del programa comentó que este es un momento muy significativo para todos quienes recibieron sus escrituras al tener un respaldo legal gracias al gobernador Manolo Jiménez y todo su equipo de trabajo.

"Hoy gracias al apoyo tenemos la certeza de que nuestra vivienda ya es legalmente de nosotros", mencionó.

Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial; Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la región Carbonífera; Sergio Xenón Velázquez, diputado local; Edith Hernández, diputada local. Alcaldes y alcaldesas de la región Carbonífera.