Incendio consume vivienda en Sabinas, propietario ileso

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la calle Copérnico de la Colonia Atenas 1 en Sabinas, Coahuila. El propietario de la vivienda, Carlos Escalera, de 35 años, no se encontraba en el domicilio en el momento del incidente. Los bomberos de la ciudad y elementos de la Policía municipal se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a otras viviendas cercanas.

El reporte del incendio fue hecho al número de emergencias 911 por vecinos de la calle, quienes expresaron su preocupación por la situación. Según los vecinos, este no es el primer incidente de este tipo en la vivienda, ya que el dueño se dedica a recoger basura y acumularla en su domicilio. Sin embargo, en esta ocasión, se cree que el incendio pudo haber sido causado por un accidente doméstico.

De acuerdo con versiones preliminares, el incendio podría haber ocurrido debido a que se dejó encendida la estufa con alimento en proceso de cocción. Los bomberos trabajaron arduamente para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas de la vivienda. Gracias a su rápida intervención, se logró sofocar el incendio sin que hubiera personas lesionadas.

La Policía municipal también estuvo presente en el lugar para brindar apoyo y garantizar la seguridad de los vecinos. Se espera que se realice una investigación más detallada para determinar las causas exactas del incendio y tomar medidas para prevenir incidentes similares en el futuro.

Por ahora, la situación está bajo control, y se están tomando medidas para evaluar los daños y determinar el curso de acción a seguir. La comunidad local espera que se tomen medidas para abordar el tema de la acumulación de basura en la vivienda y prevenir futuros incidentes.