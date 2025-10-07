Trabajos en Pasta de Conchos continúan sin pausas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Representantes de la Comisión Federal de Electricidad en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informaron a los deudos de Pasta de Conchos que, a la fecha, continúan los trabajos en dicho desarrollo de carbón, sin suspensiones temporales.

De momento, se desarrollan acciones de interconexión entre frentes de trabajo, lo que permitirá garantizar un mejor flujo de ventilación y tener las más estrictas medidas de seguridad, en riguroso apego a la NOM-032 de Minas de Carbón.

Por lo que respecta a las Unidades de rehabilitación 1 y 2, se llevan a cabo otras medidas de seguridad que incluyen la construcción de tapones de control y proceso de desgasificación, indispensables para generar atmósferas seguras.

Aunque la ejecución de esta obra sin precedentes representa un importante reto de ingeniería, la CFE refrenda su compromiso para dar cumplimiento con el mandato presidencial conforme al Plan de Justicia y Reparación en Pasta de Conchos y prioriza las medidas para salvaguardar la integridad física del personal.

De esta manera, continúan los trabajos de búsqueda de los mineros conforme al Plan de Justicia y Reparación en Pasta de Conchos, priorizando la seguridad de los rescatistas.