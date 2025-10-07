Reunión con Mando Unificado por Rescate de Mineros en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Elvira Martínez Espinosa viuda del minero de Pasta de Conchos, Jorge Bladimir Muñoz, mencionó que tras la reunión extraordinaria que sostuvieron con representantes del Mando Unificado, quienes coordinan acciones para el rescate de los mineros, la suscrita, puede asegurar que, de plano, no se está trabajando en la búsqueda de las víctimas mortales directas.

Aclaró a su vez que, se labora actualmente en las lumbreras, en la interconexión entre ellas mismas y en lo que viene siendo el área de rampas realizan el lanzado de concreto para una rehabilitación o resanación de algunos daños que se están presentando en los túneles.

Cabe señalar, esta reunión se llevó a cabo, derivado del encuentro catorcenal, realizado la semana pasada, dado a diversas inquietudes en las familias, sobre todo en el tema de las actividades que se van a realizar de la fecha actual al mes de diciembre, en cuanto a las obras para la recuperación de los restos.

Dijo Elvira que de aquí a diciembre se espera concluir con la interconexión, sin embargo, en lo que no están de acuerdo es, que se detenga la búsqueda, que en los próximos meses no se realicen estas acciones en las lumbreras.

"Sabemos que la interconexión es una medida necesaria para la salida de emergencia que tendrían los trabajadores en dado caso de alguna emergencia o incidente", pero, la búsqueda tiene que continuar y, se pueden realizar ambas actividades.

Dijeron que, si tomaron en cuenta eso, que están en pláticas con los contratistas, para tratar de organizarse y ver que se pueda hacer de manera paralela una cosa con la otra, pero, es algo que aún no lo tienen definido ya que requieren de personal y esperan analizar este punto.