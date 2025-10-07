El DIF San Juan de Sabinas lleva apoyo escolar a niños de la zona rural

El Sistema DIF San Juan de Sabinas, encabezado por su Presidenta Honoraria, Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, continúa con el recorrido por los ejidos del municipio llevando apoyo escolar a las niñas y niños de la zona rural.

En esta ocasión, se realizaron entregas de mochilas y útiles escolares en la Escuela Primaria 'Lázaro Cárdenas' del Ejido Sauceda del Naranjo, la Escuela Primaria 'Ignacio Zaragoza' de la Villa de San Juan, y la Escuela Primaria 'Ignacio Allende' en el Ejido Paso del Coyote.

Durante la jornada, la Presidenta Honoraria expresó su satisfacción por la respuesta de los menores y las familias beneficiadas:

'Hemos recorrido ya casi en su totalidad nuestros ejidos del municipio; entregamos un poco más de 300 mochilas y útiles. Nuestro alcalde Óscar Ríos siempre ha priorizado a nuestra población de la zona rural. Estoy muy contenta porque en sus caras noté que las mochilas sí les gustaron, estaban muy emocionados, y eso realmente quiere decir que les darán un buen uso', comentó Karina Ríos.

La titular del DIF destacó que estas entregas forman parte del compromiso del alcalde Óscar Ríos Ramírez, de apoyar la educación y brindar oportunidades para que todos los niños y niñas de San Juan de Sabinas cuenten con las herramientas necesarias para continuar su formación escolar.