Laura Patricia Jiménez Gutiérrez lidera trabajos de mejora en Múzquiz

Múzquiz, Coah. – El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, continúa atendiendo las peticiones ciudadanas mediante trabajos de bacheo y mejoramiento de vialidades en diferentes sectores del municipio.

Cuadrillas municipales realizan labores en Minas de Barroterán, Villa de Palaú y la cabecera municipal de Múzquiz, con el objetivo de brindar calles en mejores condiciones, facilitando la movilidad y elevando la calidad de vida de las familias.

En Barroterán, los equipos de bacheo se mantienen activos atendiendo los puntos más afectados, respondiendo al compromiso de la administración municipal de ofrecer calles seguras y transitables para todos los habitantes de este importante mineral.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera constante en la mejora de la infraestructura urbana, recorriendo las comunidades y escuchando las necesidades de la ciudadanía.