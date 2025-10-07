Huellitas con Causa organiza Caminata Familiar Canina 3K para familias y mascotas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este próximo domingo 12 de octubre se celebrará la Primera Edición de la Caminata Familiar Canina 3K en Múzquiz, un evento pensado para fomentar la convivencia entre familias y sus mascotas, informó la doctora Guadalupe Mendoza, fundadora de "Huellitas con Causa".

La convocatoria está abierta para todas las personas que deseen participar junto a sus lomitos, promoviendo así el cuidado responsable de los animales de compañía.

El punto de encuentro será a las 8:00 de la mañana en el Parque Recreativo La Cascada. Desde ahí, los asistentes caminarán hacia el emblemático sabino gordo, ubicado sobre la avenida Adolfo E. Romo, para luego regresar al parque, completando un recorrido de tres kilómetros en un ambiente seguro y amigable para todos.

Al finalizar la caminata, se llevará a cabo una rifa de regalos y se entregará un kit de recuperación con suplementos para los participantes. La doctora Guadalupe Mendoza, organizadora del evento, expresó su entusiasmo y espera una participación activa de la comunidad.

Las personas interesadas en inscribir a sus mascotas pueden comunicarse al número 864-105-24-25 para mayor información. La caminata busca no solo incentivar la actividad física, sino también fortalecer los vínculos entre humanos y animales, en un entorno de respeto y bienestar.

El evento es organizado por "Huellitas con Causa Múzquiz" y cuenta con el respaldo de la Secretaría del Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Se espera que esta iniciativa marque el inicio de futuras actividades ya que destaca octubre como un mes con varias conmemoraciones relacionadas con las mascotas, principalmente por el Día Mundial de los Animales instituido el 4 de octubre de 1928 en memoria de San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales.