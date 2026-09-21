CFE restablece el servicio de agua potable en la Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, Coah.- El servicio de agua potable comenzó a restablecerse en la mayoría de los municipios de la Región Carbonífera este pasado lunes, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó los trabajos necesarios para recuperar el suministro de energía eléctrica en los pozos de Aura.

Más de 54 mil usuarios de un promedio de 67 mil que tiene registrados SIMARC permanecieron sin el servicio de agua durante el pasado domingo debido a la interrupción eléctrica que afectó la operación de los pozos que abastecen a distintos sectores de la región.

Entre las comunidades afectadas se encuentran San José de Aura, en Progreso; Minas de Barroterán, en Múzquiz; así como Nuevo Barroterán, Rancherías, Villa de Esperanzas, Ejido La Cuchilla, Villa de Palaú, San Juan de Sabinas y Sabinas.

De acuerdo con la información proporcionada a través del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), una vez restablecido el suministro eléctrico se inició la recuperación gradual de la distribución del vital líquido.

Fue durante la mañana del lunes cuando comenzó el proceso para regresar a la operación ordinaria y normalizar paulatinamente el servicio de agua potable en los sectores afectados.

A través del Sistema, agradecieron a la ciudadanía su paciencia y comprensión durante las labores realizadas para recuperar el suministro, mientras continuaba el proceso de normalización del servicio en la Región Carbonífera.