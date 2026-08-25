Chef Everardo Tobías competirá en Champion del Grill Coahuila

Múzquiz, Coah.- El reconocido chef parrillero internacional Everardo Tobías, originario del ejido La Cuchilla, del municipio de Múzquiz, recibió la invitación del Gobierno del Estado de Coahuila para participar en el Champion del Grill, que se realizará en el marco del Festival del Rodeo Saltillo 2026.

El Champion del Grill de Coahuila reunirá a parrilleros de alto nivel que han destacado en distintos eventos gastronómicos realizados en el estado, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades culinarias frente a un panel de jueces reconocidos.

El encuentro tendrá como protagonistas el fuego, el humo y la sazón, elementos que se combinarán para ofrecer una experiencia culinaria, además de permitir a los participantes demostrar su talento y experiencia en la preparación de alimentos a la parrilla.

El evento se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en las instalaciones de la Expo Coahuila, donde Everardo Tobías tendrá la oportunidad de formar parte de esta competencia gastronómica junto a otros reconocidos parrilleros.

El chef originario de Múzquiz consideró esta participación como una experiencia más dentro de su trayectoria profesional, luego de cerca de 10 años dedicados a la cocina y, particularmente, a la preparación de alimentos a la parrilla.

Señaló que, durante este tiempo, ha acumulado experiencias inolvidables al participar en diversos eventos y actividades gastronómicas en diferentes lugares de la República Mexicana, así como en países de Europa, consolidando una trayectoria que ahora le permitirá formar parte del Champion del Grill de Coahuila 2026.