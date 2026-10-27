Accidente de autobús con desenlace fatal en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó que Oscar N. invadió el carril contrario y chocó de frente contra un autobús de transporte de personal, en el accidente fatal ocurrido la madrugada del jueves sobre la carretera estatal número 22, en el tramo Villa de Esperanzas-Palaú, donde desafortunadamente el ciudadano en mención perdió la vida.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que la conclusión se obtuvo tras las investigaciones correspondientes, incluidos los peritajes terrestres realizados para esclarecer las circunstancias del percance. Respecto al fallecimiento del conductor de la camioneta, señaló que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, lesión que provocó su fallecimiento de manera inmediata. Precisó que el incendio de la unidad ocurrió posteriormente a la colisión.

Tras estos lamentables hechos, se llegó a un convenio para la reparación de los daños derivados del accidente, informó el delegado, Garduño Guzmán. En cuanto a los siete mineros que resultaron lesionados mientras viajaban en el autobús de transporte de personal, todos fueron dados de alta después de recibir atención médica en la clínica número 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Palaú.

Finalmente, indicó que, tras el esclarecimiento de los hechos, el operador del autobús que trasladaba a los trabajadores mineros quedó exento de responsabilidad en el accidente.