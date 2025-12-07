Detectan fugas de gas en el comercio

SABINAS, COAH.- Durante una inspección preventiva en instalaciones de gas, el coordinador de Protección Civil Municipal, Sebastián Jaime Arellano, informó que se detectaron seis equipos en malas condiciones de comerciantes ambulantes, lo que obligó a la autoridad a intervenir de inmediato para evitar riesgos a la población.

De acuerdo con el reporte oficial, los tanques fueron cerrados temporalmente para que los responsables de cada instalación pudieran corregir las fallas en sus conexiones. La medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir incidentes relacionados con fugas de gas, que representan un peligro latente en espacios públicos y privados.

Arellano explicó que se otorgó un plazo a los encargados de los equipos para realizar las reparaciones necesarias. Posteriormente, personal de Protección Civil regresaría a verificar que las condiciones fueran seguras y que las instalaciones cumplieran con las normas establecidas.

El funcionario advirtió que, en caso de reincidencia, es decir, si se detectan nuevamente fugas de gas en los equipos inspeccionados, se procederá a invitar a los responsables a retirarse del primer cuadro de la ciudad. Esta medida busca evitar que se ponga en riesgo la integridad de trabajadores y ciudadanos que transitan por la zona.

Acciones de la autoridad

La inspección forma parte de las acciones permanentes de Protección Civil en Sabinas, cuyo objetivo es reforzar la cultura de la prevención y garantizar que las instalaciones de gas operen bajo condiciones seguras. Con ello, se pretende reducir la posibilidad de accidentes y proteger la vida de la comunidad.