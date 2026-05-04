Motociclista causa accidente en Nueva Rosita sin heridos

NUEVA ROSITA, COAH.- Sobre la avenida Presidente Juárez se registró un accidente vial donde aparece como presunto responsable un motociclista.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos e interrogaron al tripulante de una motocicleta identificado con el nombre de Abdiel N, de 19 años de edad.

El joven circulaba en su unidad sobre la calle Nueve cuando sobrevino el choque por alcance contra un vehículo particular.

De acuerdo con el reporte, el jovencito no midió distancia al conducir y terminó estrellándose contra un auto Mazda 3, color gris, con placas de circulación FFA-575-D.

El afectado fue identificado como Daniel N, habitante de la colonia Comercial. Tras dialogar en el lugar de los hechos y con la intervención de los oficiales, ambos involucrados llegaron a un convenio de reparación de daños.

Tras el percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Autoridades de Tránsito exhortaron a los conductores, especialmente a motociclistas, a mantener su distancia y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes.