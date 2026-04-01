Mujer causa accidente en el barrio El Pescadito

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Un aparatoso accidente vial se registró la noche del martes en esta ciudad, específicamente sobre la calle Xicoténcatl entre Justo Sierra y Jiménez, en el barrio El Pescadito.

Las autoridades informaron que las partes involucradas fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El percance fue protagonizado por Mary Carmen N, de 19 años de edad, conductora de una camioneta GMC Terrain y Enrique Everardo N, de 16, quien tripulaba una Chevrolet Avalanche respectivamente.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores correspondientes.

De acuerdo con los reportes, Mary Carmen circulaba por la calle Justo Sierra en dirección de sur a norte y, al llegar al cruce con Xicoténcatl, decidió avanzar pese a la presencia de un alto gráfico.

En ese momento colisionó con la camioneta Avalanche que transitaba con vía libre, conducida por el estudiante Enrique Everardo, quien resultó ileso.

Tras el impacto, la camioneta que tripulaba el menor se proyectó contra un vehículo color blanco que se encontraba estacionado sobre la calle Xicoténcatl en dirección de poniente a oriente.