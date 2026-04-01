Protección Civil de Sabinas intensifica inspecciones laborales

SABINAS, COAHUILA- Con el objetivo de prevenir riesgos laborales y evitar accidentes en centros de trabajo, la Dirección de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Sabinas intensificaron las labores de inspección en empresas y maquiladoras del municipio.

El director de Protección Civil, Sebastián Jaime Arellano, informó que se mantienen inspecciones periódicas en centros de trabajo, con el propósito de detectar y corregir posibles condiciones de riesgo que pudieran afectar a trabajadores locales y foráneos.

Durante estos recorridos de verificación, las autoridades supervisan que las empresas cuenten con sistemas contra incendio funcionales, como hidrantes y extintores, además de alarmas en correcto estado de operación, así como estructuras seguras en sus instalaciones.

Asimismo, se revisa que las instalaciones eléctricas estén en óptimas condiciones, que exista monitoreo de monóxido de carbono en áreas cerradas y que se cuente con planes de evacuación actualizados y debidamente señalizados.

Entre otros aspectos, también se verifica que las empresas dispongan de seguro de responsabilidad civil vigente, equipo de protección personal adecuado para los trabajadores, así como áreas médicas y de primeros auxilios para atender cualquier emergencia.

Estas acciones se realizan de manera anual como parte de una estrategia preventiva que busca salvaguardar la integridad física de quienes diariamente contribuyen al desarrollo del municipio, reiterando el compromiso de Protección Civil y Bomberos de trabajar para que cada trabajador regrese seguro a su hogar.