Camionetas chocan en Sabinas: sin heridos, solo daños materiales

SABINAS, COAH.- La mañana de este miércoles se registró un fuerte accidente automovilístico sobre la calle Altamirano esquina con Guerrero, en el municipio de Sabinas. El percance arrojó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. En el accidente se vio involucrada una mujer que circulaba en vía libre a bordo de una camioneta Mazda color blanco, con placas GFY-761-A del estado de Durango.

La unidad fue impactada por una camioneta tipo familiar Chevrolet Equinox color azul, cuyo conductor no respetó un señalamiento de alto al desplazarse en dirección Poniente-Oriente sobre la calle Guerrero, provocando el choque.

Por fortuna, no se registraron heridos, únicamente daños materiales en ambas unidades. Los vehículos fueron retirados de circulación para evitar afectaciones al tránsito en la zona.

El accidente ocurrió en la esquina de Altamirano y Guerrero, involucrando a dos camionetas.

Finalmente, las autoridades policiacas recabaron la información necesaria para elaborar el Informe Policial Homologado, con el objetivo de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.