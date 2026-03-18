Oscar Ríos Ramírez instala más de 2,700 luminarias LED en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Cumpliendo con los compromisos adquiridos, la administración municipal 2025-2027 encabezada por el Presidente Municipal Oscar Ríos Ramírez informó que, a la fecha, se han instalado más de 2 mil 700 luminarias LED en distintos puntos del municipio de San Juan de Sabinas, con una inversión superior a los 6 millones de pesos.

El alcalde señaló que la meta es colocar un total de 7 mil lámparas, lo que representará una inversión cercana a los 15 millones de pesos. Con ello, se busca que más sectores cuenten con calles mejor iluminadas, lo que incrementará la seguridad y la calidad de vida de los habitantes.

"Sabemos que es una inversión muy grande, pero todo esto se hace para el bienestar de todos los habitantes del municipio", expresó Ríos Ramírez, quien añadió que actualmente se registra un avance del 40 %, restando aún un 60 % para lograr que San Juan de Sabinas luzca más iluminado y atractivo.

El edil destacó que los trabajos comenzaron en abril de 2025 y que, a casi un año de haber iniciado, se espera en breve superar la cifra de 3 mil lámparas instaladas.

Este esfuerzo, dijo, refleja el compromiso de su administración con el desarrollo urbano y la modernización de los servicios públicos.

Finalmente, reiteró que el programa de alumbrado público es una de las prioridades de su gobierno, ya que contribuye directamente a la seguridad, al embellecimiento de la ciudad y al fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en la administración municipal.