Múzquiz celebra el Primer Torneo Estatal de Beisbol Infantil

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Pueblo Mágico de Múzquiz, en la Región Carbonífera, se convirtió en el epicentro deportivo al albergar el Primer Torneo Estatal de Beisbol Infantil "Armadillos".

El profesor Gerardo Múzquiz Loo, director de Fomento Deportivo, informó que este evento marcó un precedente importante para el impulso del deporte infantil en la localidad.

El funcionario destacó que la realización del torneo fue posible gracias al respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien ha mostrado un firme compromiso con el desarrollo deportivo.

Señaló que, la convocatoria resultó un éxito, pues reunió a cerca de 15 equipos de niños, lo que refleja la confianza de las ligas y autoridades en Múzquiz como sede de este tipo de acontecimientos.

Impacto en la economía local

Además de la relevancia deportiva, el torneo generó un impacto positivo en la economía local puesto que, durante el fin de semana, se registró una notable derrama económica en hoteles, restaurantes y gasolineras, lo que refuerza la importancia de seguir promoviendo actividades que atraigan visitantes y fortalezcan al sector turístico y comercial del municipio.

El evento atrajo a familias y equipos provenientes de diversas ciudades como Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Ciudad Acuña, San Juan de Sabinas, Sabinas y del propio Múzquiz. La llegada de visitantes al Pueblo Mágico reafirma el atractivo de la región como destino deportivo y cultural.

Nuevos torneos en Múzquiz

Finalmente, Múzquiz Loo adelantó que ya se preparan nuevos torneos en distintas disciplinas, entre ellas voleibol empresarial y libre, béisbol, softbol "Los Gachupines" con la participación de 14 equipos, así como competencias de Taekwondo.

Las fechas serán confirmadas próximamente, consolidando a Múzquiz como un referente en la organización de eventos deportivos en el Estado de Coahuila.