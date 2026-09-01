Accidente entre vehículos en Múzquiz: daños materiales reportados

MÚZQUIZ, Coah.- Un percance vial entre dos vehículos se registró este martes en el barrio El Bajío, arrojando daños materiales, pero no personas lesionadas, informó el director del Mando Coordinado, José Ponce Sánchez.

Elementos de Seguridad Pública acudieron cerca de las 14:25 horas a las calles Nogales y Niños Héroes, a bordo de la unidad 2099, tras recibir el reporte del accidente.

En el lugar, Jesús N., de 47 años, señaló que circulaba a bordo de su vehículo Sonic, color gris, modelo 2015, placas FKE-782-D, por la calle Nogales y, al intentar incorporarse a Niños Héroes, colisionó con el automóvil de Emilia N., de 27 años.

El impacto provocó daños en la puerta del lado del conductor del auto Chevrolet Malibu modelo 2018, propiedad de Emilia. Ambos conductores firmaron un convenio de reparación de daños, mediante el cual Jesús N. acordó realizar la entrega de 5 mil 500 pesos en efectivo a la parte afectada y otros 5 mil 500 pesos el 10 de septiembre de 2026, para cubrir un total de 11 mil pesos.

Tras la firma del convenio, ambos conductores deslindaron de cualquier responsabilidad a Seguridad Pública, por lo que los oficiales procedieron a retirarse del lugar.