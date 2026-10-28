Confirman causa de muerte de conductor que cayó al río

SABINAS, COAH.- Un choque hipovolémico secundario a una laceración hepática fue la causa de muerte de Jonathan N, quien falleció al caer con todo y vehículo al río Sabinas desde el puente Los Gemelos en esta ciudad.

El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, confirmó que las lesiones internas que sufrió el conductor fueron determinantes en su fallecimiento.

De acuerdo con la información proporcionada, el impacto contra el fondo del río, tras precipitarse desde una altura aproximada de 33 metros, le provocó una lesión en el hígado que derivó en un choque hipovolémico.

Jonathan N, residente de Nueva Rosita, se dirigía a la empresa Trinity, donde laboraba, cuando ocurrió el lamentable accidente.

Los hechos se registraron durante la madrugada del domingo en la ciudad de Sabinas, cuando el vehículo cayó al cauce del río desde el puente conocido como Los Gemelos.

La Fiscalía General del Estado confirmó la causa médica del fallecimiento, derivada de las lesiones que sufrió el conductor durante la caída al viajar en una camioneta Jeep Liberty.