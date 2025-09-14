Volcadura en carretera de Coahuila con saldo de dos heridos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente automovilístico que derivó en una volcadura, se registró sobre la carretera estatal número 20, tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen, a la altura del ejido Nogalitos, dejando como saldo dos personas lesionadas, aunque afortunadamente no de gravedad.

El percance ocurrió cuando la camioneta Ford Ranger con placas de circulación EN-3007-D terminó volcada, tras ser impactada por otro vehículo que se incorporaba a la vía estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable del incidente fue identificado como Robert Ryan N, miembro de la etnia Kikapoo.

El conductor habría salido del ejido y, al reincorporarse a la cinta de rodamiento, colisionó con la camioneta que circulaba por el tramo, provocando su volcadura.

El tripulante de la unidad afectada fue identificado como Óscar Manuel N, quien recibió atención inmediata por parte de paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana al presentar probable fractura de clavícula.

A pesar de lo aparatoso del accidente, se confirmó que las lesiones sufridas en los involucrados, no ponen en riesgo su vida.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y Policía Civil de Coahuila, acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

De igual forma, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente, mientras se hace un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas rurales donde las incorporaciones a la carretera pueden representar un riesgo adicional.