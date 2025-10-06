Church's Chicken llega a Múzquiz para impulsar desarrollo económico

Múzquiz, Coah– ¡Buenas noticias para Múzquiz! Próximamente, la reconocida franquicia Church´s Chicken llegará a nuestro Pueblo Mágico, consolidando la confianza de los inversionistas y fortaleciendo la economía local.

Esta importante inversión es encabezada por el empresario Luis Lauro Hinojosa Margáin, quien confía en el potencial de Múzquiz para el crecimiento comercial. La obra está a cargo de Adrián Gerardo Martínez Molina, responsable del desarrollo y construcción del nuevo establecimiento.

Con esta apertura, continúan llegando nuevas empresas que generan empleos y oportunidades para las familias muzquenses, impulsando el desarrollo económico y reafirmando que Múzquiz es un municipio que avanza y atrae inversiones.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que la llegada de Church´s Chicken representa una muestra clara de que en Múzquiz se trabaja para brindar certeza, confianza y facilidades a quienes deciden invertir en beneficio de la comunidad.

"Estamos comprometidos en seguir generando las condiciones necesarias para que más inversionistas vean en Múzquiz un lugar ideal para crecer y prosperar junto con nuestra gente", señaló la alcaldesa.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de continuar impulsando la inversión privada y la generación de empleos, fortaleciendo así el desarrollo económico del municipio.