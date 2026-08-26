Múzquiz se prepara para el regreso a clases

Por: Teresa Muñoz

MUZQUIZ COAH.- Con el regreso a clases programado para este próximo lunes, los municipios de la Región Carbonífera se preparan no solamente para retomar las actividades académicas, sino también para un repunte en el movimiento económico generado por la compra de útiles escolares, uniformes, calzado y otros productos necesarios para el nuevo ciclo escolar.

La directora de Servicios Educativos en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, profesora Nélida Santos Galván, informó que todo se encuentra listo para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, al que regresarán alrededor de 30 mil alumnos de la región y algunas escuelas de Ocampo.

El regreso a las aulas representa cada año una de las temporadas de mayor actividad para papelerías, tiendas de ropa, zapaterías, supermercados y pequeños comercios, debido a que las familias realizan compras para completar las listas escolares y preparar a sus hijos para el nuevo ciclo.

A este movimiento se suma la inversión que realizan las familias en uniformes, tenis, mochilas, cuadernos, lápices, colores y demás artículos necesarios para las actividades escolares, generando una derrama que beneficia directamente al comercio establecido y a los negocios locales.

Santos Galván destacó que, desde el sector educativo, también se han realizado acciones para reducir parte de esta carga económica para las familias. Informó que las secundarias ya recibieron sus libros de texto gratuito y que fueron distribuidos paquetes escolares a las supervisiones de primaria y preescolar para las instituciones de toda la Carbonífera, alcanzando alrededor de 45 mil beneficios.

Actualmente continúa la entrega de uniformes y tenis para las escuelas del medio rural. El almacén regional se encuentra en Nueva Rosita, desde donde se coordina la distribución hacia los distintos planteles.

Mientras las familias realizan sus compras para el regreso a clases, los maestros ya se encuentran incorporados a sus actividades. La funcionaria explicó que los docentes regresaron a las instituciones desde la semana pasada y, a partir del lunes 24, participan en los talleres del Consejo Técnico Escolar para preparar el arranque del ciclo.

En materia de seguridad, Santos Galván señaló que durante el periodo vacacional no se reportaron casos de vandalismo ni robos al interior de los planteles, una situación favorable en comparación con otros ciclos, cuando incluso se registró el robo de cableado durante la pandemia.

En infraestructura, únicamente se tiene un reporte de revisión de cableado en la telesecundaria de la comunidad de Rancherías. Además, la Escuela Primaria José María Morelos de Nueva Rosita continuará temporalmente con clases a distancia debido a los trabajos que se realizan en sus instalaciones.

La funcionaria confirmó también que la plantilla docente se encuentra cubierta, luego de que los movimientos correspondientes fueran procesados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAM) antes del periodo vacacional.

Con escuelas listas, docentes preparados y familias realizando las compras necesarias, el regreso a clases marcará no solo el inicio de un nuevo ciclo educativo, sino también una temporada de mayor actividad comercial para los municipios de la región.