Preparativos para graduaciones en Múzquiz y San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- La subdirectora de Servicios Educativos en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, Nélida Santos Galván, informó que, el ciclo escolar concluirá en el mes de julio sin modificaciones en el calendario oficial, por lo que las clases seguirán desarrollándose con normalidad. Ante este panorama, padres de familia, alumnos y docentes ya se preparan para las ceremonias de graduación.

"Realmente nunca tuvimos por parte de las autoridades oficiales ningún cambio en el calendario y, al ser muy respetuosos de ello, esperamos información al respecto, notificándonos que no habría cambios" precisó.

La funcionaria destacó que esta certeza permite organizar con tiempo las actividades de cierre del ciclo escolar, especialmente las ceremonias de graduación de los estudiantes de sexto grado de primaria, quienes pasarán a secundaria en el próximo periodo.

En cada plantel educativo se están acordando las fechas específicas para llevar a cabo dichas celebraciones, que representan un momento significativo tanto para los alumnos como para sus familias.

Mientras tanto, las escuelas trabajan en la logística de los eventos, cuidando detalles como la entrega de reconocimientos y la participación de la comunidad escolar.

De esta manera, el cierre del ciclo escolar en Múzquiz y San Juan de Sabinas se perfila como un proceso ordenado y festivo, en el que se reconoce el esfuerzo de los estudiantes y se da paso a una nueva etapa en su formación académica.