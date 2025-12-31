Cierre de Procuraduría Agraria genera incertidumbre en ejidatarios de Sabinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las oficinas de la Procuraduría Agraria del distrito de Sabinas cerraron sus puertas debido presuntamente a un recorte presupuestal por parte del gobierno federal, generando una profunda incertidumbre entre los ejidatarios de la Región Carbonífera.

La falta de claridad sobre dónde y cómo se realizarán los trámites para la regularización de tierras y la certeza jurídica del patrimonio ha encendido las alarmas en el sector rural.

Leonel Gómez Camacho, comisariado ejidal de La Cuchilla e integrante del comité de la Unión de Ejidos General Melchor Múzquiz, manifestó su preocupación ante esta situación.

Mientras tanto, el personal de la Procuraduría Agraria busca alternativas para continuar brindando atención a los ejidatarios, aunque reconocen que el panorama es complicado.

Ante la falta de soluciones inmediatas, Gómez Camacho anunció que los salones ejidales se habilitarán como Módulos de Atención Agraria, con el objetivo de mantener la atención a los campesinos.

"Es un esfuerzo extra, pero es lo que podemos hacer para ayudar a nuestros compañeros", afirmó.

La situación ha dejado en desventaja a cientos de productores del campo, quienes dependen de estos servicios para garantizar la legalidad de sus tierras.