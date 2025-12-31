Contactanos
Mujer de 82 años, hallada sin signos vitales en su hogar en Villa de Palaú

La mujer de 82 años fue hallada por una vecina que solicitó ayuda tras no recibir respuesta.

Por Teresa Muñoz - 31 diciembre, 2025 - 02:13 p.m.
      VILLA DE PALAÚ, COAH.- Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida al interior de su vivienda, ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, número 5 en la zona centro de esta Villa, informaron las autoridades policiacas.

      El hallazgo movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales. De acuerdo con el reporte recibido, una vecina solicitó apoyo urgente tras encontrar a Dora N, de aproximadamente 82 años de edad, tirada en el piso de su domicilio.

      La mujer que realizó el llamado de auxilio informó que la adulta mayor vivía sola y que, al ingresar al inmueble, notó que la abuelita ya no respondía a estímulos verbales ni dolorosos. Ante la gravedad de la situación, solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia.

      Paramédicos acudieron al lugar en cuestión de minutos; sin embargo, al revisar a la persona de edad avanzada, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

      A pesar de los esfuerzos por brindarle atención, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

      Tras el lamentable deceso, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes acudieron al sitio para realizar las diligencias legales pertinentes. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento, aunque se presume que pudo tratarse de causas naturales.

       

