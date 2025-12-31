Mujer de 82 años, hallada sin signos vitales en su hogar en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida al interior de su vivienda, ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, número 5 en la zona centro de esta Villa, informaron las autoridades policiacas.

El hallazgo movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales. De acuerdo con el reporte recibido, una vecina solicitó apoyo urgente tras encontrar a Dora N, de aproximadamente 82 años de edad, tirada en el piso de su domicilio.

La mujer que realizó el llamado de auxilio informó que la adulta mayor vivía sola y que, al ingresar al inmueble, notó que la abuelita ya no respondía a estímulos verbales ni dolorosos. Ante la gravedad de la situación, solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia.

Paramédicos acudieron al lugar en cuestión de minutos; sin embargo, al revisar a la persona de edad avanzada, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

A pesar de los esfuerzos por brindarle atención, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Tras el lamentable deceso, se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes acudieron al sitio para realizar las diligencias legales pertinentes. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento, aunque se presume que pudo tratarse de causas naturales.