Saquean cine Chapultepec

NUEVA ROSITA, COAH.- El histórico Cine Chapultepec fue blanco de un saqueo que dejó al inmueble sin energía eléctrica y con severos daños estructurales. Delincuentes ingresaron al edificio y sustrajeron cableado, equipo eléctrico y diversos objetos, afectando gravemente la infraestructura de un espacio que por décadas representó un punto de encuentro cultural para la comunidad.

Acciones de la autoridad

El propietario del recinto, Juan Carlos Jasso Monsiváis, acudió a inspeccionar el lugar y constató el desmantelamiento total del transformador, además de múltiples daños al interior del cine. La escena reflejaba el abandono y la vulnerabilidad de un inmueble que, pese a su valor histórico, ha quedado expuesto a actos de vandalismo y robo.

Autoridades locales informaron que el presunto responsable del saqueo fue identificado como Óscar N., quien fue detenido tras las investigaciones correspondientes. Gracias a la acción policial, se logró recuperar parte de los objetos sustraídos, aunque el daño al inmueble es considerable y requiere atención inmediata para evitar mayores afectaciones.

Indignación en la comunidad

El hecho ha generado indignación entre los habitantes de Nueva Rosita, quienes lamentan que un espacio emblemático de la ciudad sea reducido al deterioro y al despojo. Vecinos han expresado su preocupación por el abandono de sitios con valor cultural, que deberían ser preservados como parte del patrimonio local.

La ciudadanía exige mayor seguridad y acciones concretas para rescatar el Cine Chapultepec, considerado un símbolo de la identidad de Nueva Rosita. El caso se suma a la lista de incidentes que ponen en evidencia la necesidad de reforzar la protección de inmuebles históricos y de impulsar proyectos que devuelvan vida a espacios que forman parte de la memoria colectiva.