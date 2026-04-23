Abasto de agua durante verano En la Carbonífera está asegurado

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras encabezar una reunión a través de SIMARC, el Secretario de Gobierno de Coahuila, licenciado Oscar Pimentel González, destacó los avances logrados en el Sistema Intermunicipal de Agua en la Región Carbonífera, resaltando que se tiene asegurado el abasto de agua durante este verano para todos los usuarios.

Señaló que, por encomienda del Gobernador, se ha dado puntual seguimiento a la evolución del servicio, con resultados positivos tanto en la atención de emergencias como en la modernización de la infraestructura.

Acciones de la autoridad

Uno de los puntos centrales compete a la implementación de la telemetría, herramienta que permitirá controlar el caudal en la red de los municipios mediante la instalación de válvulas.

Con ello, se busca regular las presiones de agua y garantizar que las localidades situadas al final de la línea principal reciban el suministro necesario para cubrir sus necesidades básicas.

El funcionario reconoció que, aunque los avances son significativos, aún existen retos por enfrentar. La empresa responsable de la instalación de la telemetría deberá concluir sus trabajos en mayo, lo que permitirá contar con un control total del caudal y mejorar la administración del recurso hídrico en la región. 'Vamos muy bien, pero todavía hay mucho por hacer', puntualizó.

Asimismo, Pimentel González subrayó la importancia de atender de inmediato cualquier incidencia relacionada con fugas, ya que la tubería principal presenta un desgaste considerable al estar construida con materiales obsoletos.

Detalles confirmados

En este sentido, la telemetría contribuirá a reducir la fatiga de la red y prolongar su vida útil, mientras se gestionan los recursos necesarios para una renovación integral.

Finalmente, aseguró que el abastecimiento de agua para la temporada de verano está garantizado. Gracias a las reparaciones realizadas en el sistema regional, el caudal disponible permitirá llevar el servicio incluso a colonias que durante años carecieron de un suministro regular, lo que representa un beneficio directo para las familias de la Región Carbonífera.