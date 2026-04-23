En Pasta de Conchos podría haber otro minero más en la Lumbrera Uno

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Tras el reciente hallazgo de tres mineros más localizados en la mina Pasta de Conchos, Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jaime Bladimir Muñoz, informó que se han localizado restos no biológicos en la Lumbrera PCT-1, lo que abre la posibilidad de que exista otro trabajador atrapado en esa zona.

El descubrimiento ha generado nuevas expectativas entre los familiares que esperan la recuperación total de quienes quedaron sepultados en el complejo de carbón tras la tragedia del 19 de febrero del 2006.

De acuerdo con Martínez Espinoza, las bitácoras de trabajo señalan que en ese tramo laboraban más de siete mineros, cifra que coincide con los restos encontrados hasta ahora.

Sin embargo, los nuevos indicios sugieren que podría haber restos biológicos de un trabajador adicional, lo que mantiene viva la esperanza de que se logre identificar a todos los que se encontraban laborando al interior de complejo minero.

La entrevistada destacó que, aunque los avances en el rescate han sido lentos, esto se debe a la minuciosidad con la que los equipos deben trabajar dentro de la mina.

"Los rescatistas tienen que buscar bien al interior para encontrar a nuestros familiares, y aunque el proceso es tardado, no perdemos la esperanza de que todos sean rescatados", expresó.

Nuevos hallazgos en Pasta de Conchos

El hallazgo de más restos no biológicos refuerza la teoría de que aún hay más mineros cerca de la Lumbrera Uno, lo que prolonga los trabajos de recuperación.

Para los familiares, cada avance representa un paso más hacia la justicia y el cierre de un capítulo doloroso que lleva años sin resolverse y con toda una serie de cuestionamientos.

La lucha por la verdad y la justicia

La tragedia de Pasta de Conchos, ocurrida en 2006, sigue siendo un símbolo de lucha para las familias que exigen verdad y reparación. Los nuevos descubrimientos en la Lumbrera PCT-1 reavivan la exigencia de continuar con los trabajos hasta que todos los mineros sean encontrados y entregados a sus seres queridos.