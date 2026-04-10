Hospital General de Nueva Rosita realizará cirugías de rodilla

NUEVA ROSITA, COAH.- Los días 6, 7 y 8 de mayo se llevará a cabo una jornada de cirugías de prótesis de rodilla en el Hospital General de esta ciudad.

El doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del nosocomio, destacó la importancia de este esfuerzo para mejorar la calidad de vida de pacientes que requieren este procedimiento.

La iniciativa fue confirmada por la licenciada Latiffe Burciaga Neme, directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública, quien subrayó que estas acciones forman parte de un programa impulsado por la Secretaría de Salud con el respaldo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, el objetivo es acercar servicios médicos especializados a quienes más lo necesitan.

De acuerdo con las autoridades, en esta primera jornada se atenderán a nueve pacientes previamente inscritos. Se trata de personas que, debido a su situación económica, no pueden costear una cirugía de este tipo en el sector privado, donde los precios suelen ser elevados. La intervención les permitirá recuperar movilidad y mejorar significativamente su calidad de vida.

El doctor Montemayor Menchaca resaltó que este tipo de jornadas son universales y buscan garantizar el acceso a la salud sin importar la condición económica de los beneficiarios.

Asimismo, agradeció el apoyo de las instituciones involucradas y del gobierno estatal por hacer posible este esfuerzo conjunto. Finalmente, se informó que quienes deseen participar en futuras jornadas podrán inscribirse con anticipación para ser considerados.

Aunque en esta ocasión ya se cuenta con los pacientes seleccionados, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con este tipo de programas para ampliar la cobertura y beneficiar a más personas en próximas ediciones.