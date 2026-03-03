Contactanos
Coahuila

Claudia Andrade y su fundación brindan apoyo alimentario

La presidenta de la fundación Bravitos de Corazón, Claudia Andrade, destaca la importancia de la colaboración comunitaria.

Por Carlos Macias - 03 marzo, 2026 - 08:04 p.m.
Claudia Andrade y su fundación brindan apoyo alimentario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Claudia Andrade Bernal, presidenta de la fundación Bravitos de Corazón, confirmó que el comedor comunitario funciona de manera semanal, con alimentos preparados por voluntarios desde temprano. A las doce ya había fila de personas que recogían su platillo y de quienes comían en el sitio, mientras un equipo se organizaba para llevar raciones a domicilio a quienes no podían acudir.

       

      Andrade Bernal detalló que se entregaban entre 200 y 230 comidas por jornada, entre servicio en el local y repartos. Dijo que el grupo conserva el mismo empeño desde la apertura y que cada integrante coopera con insumos: tortillas, pan, pollo o carne, en una dinámica que permite sostener la operación sin centralizar el gasto.

      La presidenta invitó a la comunidad a sumarse, ya sea con víveres o con la canalización de beneficiarios. Subrayó que, cuando se unen voluntades, aumenta el número de personas atendidas y se multiplica el impacto, además de alentar a que otros repliquen la iniciativa en distintos puntos.

       

      Sobre nuevas acciones, Andrade Bernal recordó el programa "Toma lo que necesites" y adelantó que preparaban la reanudación de otras actividades, aunque no precisó fechas. Indicó que la fundación prioriza comedor y acompañamiento directo, y que los anuncios se harían en redes cuando estén listos.

      Andrade Bernal insistió en que el proyecto avanza gracias a la camiseta bien puesta del equipo y al trabajo de corazón. Quienes deseen colaborar, dijo, pueden acercarse semanalmente para aportar alimentos o apoyar en cocina y rutas, y así ampliar la red de ayuda en la comunidad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados