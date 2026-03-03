PRONNIF rescata a niño de 10 años en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF) rescató a un niño de 10 años en esta ciudad, luego de que fuera localizado deambulando por calles céntricas del Pueblo Mágico.

El menor habitante de la colonia Nogalera, víctima de maltrato por parte de sus familiares, fue trasladado a la Casa Hogar "Refugio y Esperanza" en Nueva Rosita, donde actualmente recibe atención integral.

La licenciada Lorena Long Guedea informó que el hallazgo ocurrió el pasado 24 de febrero, cuando el pequeño fue encontrado durmiendo solo en unas tapias del barrio La Alberquita.

Una persona que lo descubrió decidió brindarle abrigo y techo, y posteriormente reportó la situación a la Procuraduría, lo que permitió activar el protocolo de protección.

De acuerdo con las autoridades, el niño presentaba golpes visibles en el cuerpo y relató que vivía con su abuela, ya que su madre radica en Piedras Negras. Sin embargo, el entorno familiar resultó ser violento: el menor era obligado a vender golosinas en la calle, no sabe leer ni escribir, no cuenta con registro oficial de nacimiento y sus tíos, quienes padecen adicciones, lo agredían físicamente con una varilla, motivo por el cual huyó.

Tras el rescate, se realizaron los trámites correspondientes para garantizar su seguridad en la Casa Hogar de Nueva Rosita; el niño ya asiste a la escuela, recibe apoyo psicológico y muestra entusiasmo por la nueva etapa de su vida, en la que se encuentra protegido y con mejores oportunidades de desarrollo, dado que ningún familiar resultó apto para hacerse cargo de él.

En declaraciones del propio menor, se reveló que su padre se suicidó y que su madre también ha intentado atentar contra su vida. Ante este panorama, las autoridades aseguraron que se actuará en consecuencia contra los responsables de las agresiones hacia él, mientras el pequeño inicia un proceso de recuperación y reintegración en un ambiente seguro.