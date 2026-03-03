Sorteo Por Amor a Saltillo entrega 50 premios de 10 mil pesos a contribuyentes

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, encabezó el Segundo Sorteo Por Amor a Saltillo, en el que se sortearon 50 premios de 10 mil pesos en efectivo cada uno, entre las y los contribuyentes que pagaron su predial durante enero o febrero.

Díaz González destacó la buena respuesta de las y los saltillenses y dijo que hasta el momento se superan las 153 mil operaciones, con ingresos netos de poco más de 413 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior.

El alcalde agregó que, al pagar el impuesto predial durante enero o febrero con sus respectivos descuentos, las y los saltillenses se han ahorrado de forma global aproximadamente 89 millones de pesos.

"Agradecemos la buena respuesta de las personas que ya pagaron su predial; nosotros nos encargamos de que esos recursos se utilicen de la mejor manera, en programas y obras que mejoren la calidad de vida de la población", comentó el edil.

¿Qué se sortea en el Segundo Sorteo Por Amor a Saltillo?

El alcalde Javier Díaz González invitó a quienes aún no cubren esta contribución a que lo hagan durante el mes de marzo, en el que se ofrece un 5 por ciento de descuento.

Asimismo, dijo que en los primeros días de abril se realizará el Tercer Sorteo Por Amor a Saltillo, en el que se sortearán otros 50 premios de 10 mil pesos en efectivo entre quienes paguen en el primer trimestre del año.

Detalles del evento y autoridades presentes

En el Segundo Sorteo Por Amor a Saltillo también estuvieron el regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, Mario Alberto Mata Quintero; el síndico, José Roberto Gabriel Martínez Salinas; la tesorera, Lissette Álvarez Cuéllar; la directora de Ingresos, Ailleen Alejandra López Rodríguez; la interventora de la Secretaría de Gobernación, Yazmín Alejandra Tovar Herrera; y el notario público número 83, Francisco José Juaristi Guerra.