Sabinas se prepara para la marcha del Día Internacional de la Mujer

SABINAS, COAH.- La ciudad se prepara para la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo. Aunque hasta ahora ningún colectivo feminista local ha anunciado su participación formal en la organización, se espera que la ciudadanía se sume para visibilizar la lucha por la igualdad y una vida libre de violencia.

La invitación se difundió desde el pasado 2 de febrero a través de redes sociales, donde se informó que el recorrido iniciará a las 4 de la tarde en la calle Madero, frente a la central de autobuses, en el cruce con Abasolo. La marcha avanzará por toda la calle Madero hasta llegar a la plaza principal de la ciudad, donde se prevé que se compartan mensajes sobre los derechos de las mujeres, la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

Como cada año, se recomendó a los asistentes portar ropa color morado, símbolo del movimiento feminista y de la lucha histórica de las mujeres. Este detalle busca reforzar la identidad colectiva y la visibilidad del movimiento en el espacio público, además de recordar la importancia de la unidad en torno a las causas comunes.

La marcha en Sabinas se enmarca en una jornada nacional de movilizaciones que se realizarán en distintas ciudades del país, como Ciudad de México, Monterrey y Puebla, donde colectivos feministas han convocado a miles de mujeres para exigir avances en la agenda de género y denunciar la violencia que persiste. Estas manifestaciones se han consolidado como un espacio de denuncia y exigencia hacia las autoridades.

El 8 de marzo, reconocido por la ONU como una fecha de reflexión y lucha, recuerda las batallas históricas por mejores condiciones laborales, sociales y políticas. En México, las marchas del 8M se han convertido en un símbolo de resistencia y en un llamado urgente para atender problemáticas como el feminicidio, la violencia doméstica y la desigualdad estructural que aún afecta a millones de mujeres.

La expectativa en Sabinas es que la marcha logre reunir a un número significativo de participantes, fortaleciendo la conciencia social sobre la importancia de garantizar los derechos de las mujeres. Aunque la convocatoria proviene de instancias oficiales, se espera que la voz de la ciudadanía y de los colectivos que se sumen dé fuerza al mensaje de igualdad, justicia y respeto que caracteriza al Día Internacional de la Mujer.