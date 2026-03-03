Alcalde Javier Díaz González promueve reforestación en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia para consolidar a Saltillo como una ciudad más verde y saludable, el alcalde Javier Díaz González continúa con su programa de reforestación en los principales bulevares, a fin de mejorar la imagen urbana y disminuir los efectos del cambio climático.

Brigadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, pertenecientes al programa "Aquí Andamos", atendieron diversas áreas del camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, donde sembraron arbolado de la especie encino siempre verde como parte del programa "Bosques Lineales Urbanos".

El alcalde Javier Díaz dio a conocer que estas acciones forman parte de una estrategia integral de infraestructura verde, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que busca incrementar las áreas arboladas en la ciudad.

Este punto, ubicado en el tramo entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Raúl de la Peña, se suma a las acciones de reforestación que el Gobierno de Saltillo realiza en los camellones centrales y áreas verdes de los principales bulevares, en los que se busca plantar poco más de mil 500 árboles y palmas de la especie Washingtonia.

Acciones de la autoridad

Por instrucción del alcalde Javier Díaz, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron en la rehabilitación de las barreras de contención ubicadas sobre la prolongación Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen II.

En este sitio, ubicado entre las calles San José y Juan Navarro, personal de "Aquí Andamos" realizó trabajos de soldadura, sustitución de elementos dañados y aplicación de concreto nuevo, con el propósito de reforzar la seguridad vial de las personas que transitan por este sector suroriente de la ciudad.

Estas labores se realizan también en parapetos de puentes vehiculares y pasos a desnivel de bulevares como Fundadores, Venustiano Carranza, Emilio Arizpe de la Maza, Nazario S. Ortiz Garza; así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Mejora de espacios públicos

Asimismo, con el propósito de elevar las condiciones de vida y mejorar la seguridad y salud de las y los vecinos del sur de Saltillo, brigadas de la Dirección de Servicios Públicos intervinieron diversos tramos de la calle Guacali.

En este lugar, personal municipal realizó acciones integrales de limpieza general, deshierbe y barrido en el tramo de la vialidad que conecta las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio.

Además, como parte de la estrategia municipal "Activa tu Parque", la cual busca ofrecer espacios públicos dignos y ordenados para las familias saltillenses, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó las labores en la plaza pública ubicada en el fraccionamiento Las Maravillas.

En este espacio, ubicado al oriente de la ciudad, el Gobierno de Saltillo trabajó en la instalación de varios reflectores, a fin de eliminar puntos oscuros, además de instalar juegos infantiles y bancas públicas, así como rehabilitar los tableros y canastas de basquetbol de la cancha deportiva ubicada entre las calles Paseo de las Aves y Alfonso González.

El alcalde Javier Díaz González recordó a la población el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", 844-160-08-08, mediante el cual se puede reportar cualquier servicio público municipal.