Coahuila

Claudia Andrade organiza lotería con causa en Villa de Agujita

Claudia Andrade, presidenta de la Fundación Bravitos de Corazón, destacó la importancia de la generosidad en la comunidad.

Por Carlos Macias - 08 marzo, 2026 - 07:58 a.m.
      VILLA DE AGUJITA, COAH.- Con gran entusiasmo y participación ciudadana se llevó a cabo la "Lotería con Causa" organizada por la Fundación Bravitos de Corazón. El evento reunió a familias y vecinos en un ambiente de solidaridad, reafirmando el compromiso de la comunidad sabinense con las causas sociales.

      Durante la jornada, Claudia Andrade Bernal, presidenta de la fundación, expresó su agradecimiento a quienes asistieron y apoyaron esta iniciativa. Subrayó que cada aportación fortalece el espíritu de unión y demuestra que la sociedad sabinense responde con generosidad cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan.

       

      Lo recaudado en esta actividad será destinado en beneficio de Inés y Alberto Medina Pérez, gracias a la gestión de Ernestina Contreras y Mariela Carrillo. Ambas impulsoras destacaron la importancia de trabajar en conjunto para brindar apoyo directo a las familias que enfrentan momentos difíciles.

      Los asistentes disfrutaron de una tarde de convivencia marcada por la alegría y el sentido de comunidad. Entre juegos, risas y momentos de fraternidad, la lotería se convirtió en un espacio donde el entretenimiento se unió con la solidaridad, bajo el lema "Vivir para Servir".

      La Fundación Bravitos de Corazón reafirmó su compromiso, promoviendo actividades que no solo fortalecen los lazos sociales, sino que también generan esperanza y bienestar. Este evento se suma a las acciones que buscan consolidar una identidad comunitaria basada en la empatía y el apoyo mutuo.

