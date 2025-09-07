Vamos a rescatar AHMSA: Presidenta

SALTILLO, COAH.- Durante su visita a Saltillo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso con los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), asegurando que su gobierno está decidido a priorizar el pago de sueldos caídos por encima de las deudas con acreedores.

En un mensaje ante cientos de personas, Sheinbaum recordó que esta fue una de las promesas hechas en sus primeros cien días de gobierno y que no piensa dejarla de lado.

“Les informo a los trabajadores que en el juicio que se está llevando a cabo pusimos una condición a la jueza que lleva el caso: primero los trabajadores de AHMSA por encima de los acreedores. Primero justicia a ellos, y estoy segura de que lo vamos a lograr”, expresó.

La mandataria federal indicó que el Secretario del Trabajo ya ha establecido contacto con los afectados y continuará con reuniones para mantenerlos informados del proceso legal y de recuperación de la siderúrgica.

“El secretario del trabajo se está reuniendo con ustedes y va a seguirlo haciendo, para explicarles y estar en contacto. Vamos a recuperar juntos la siderúrgica de Coahuila”, añadió Sheinbaum.

Cabe señalar que el conflicto laboral y financiero de Altos Hornos de México tras su quiebra, dejó a miles de trabajadores sin el pago de salarios y prestaciones, y ha tenido un fuerte impacto económico en la región Centro y Carbonífera.