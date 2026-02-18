Claudia Sheinbaum acompaña a familias en aniversario de Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- ¡Las familias nunca se rindieron! Este 19 de febrero se cumplen 20 años de la tragedia registrada en la Mina Pasta de Conchos, aquella fatídica fecha que cobró la vida de 65 mineros, de los cuales 63 quedaron sepultados. Hoy, la lucha sigue para lograr el rescate de todos ellos, de los cuales han sido localizados y recuperados ya 25.

Existe una bitácora que guarda los nombres y las rutas que recorrían los trabajadores en las entrañas de la tierra donde laboraban para poder llevar el sustento a sus hogares.

Al sellar la mina, con ellos permaneció enterrada la verdad durante años, la prueba de que se conocía el camino, pero se abandonó la vida y la verdad fue negada. Los trabajadores esperaron a ser rescatados y murieron con la esperanza de poder salir de ahí para reencontrarse con sus seres queridos, es una de las hipótesis.

Fue en el 2007, un año después de la hecatombe, que rescataron dos cuerpos cerca de la bocamina. Ese mismo año decidieron sellar la mina, suspendiendo la búsqueda.

En el 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones sobre el caso Pasta de Conchos, dirigidas a la entonces Procuraduría General de la República, destacando la falta de diligencias probatorias, impunidad y omisiones en la investigación, exigiendo acciones concretas.

Posteriormente, en el 2010, se presenta el caso ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. En el 2011, la Secretaría del Trabajo señala como imposible el rescate.

Fue en el 2018 cuando las familias peticionarias ante la CIDH solicitaron una mesa de trabajo sobre el tema, argumentando que sí era posible el rescate.

En el 2019, el Gobierno Federal instaló el comité para la Reparación y Justicia en Pasta de Conchos. En el 2020, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firma el acta compromiso para el inicio del Rescate Integral.

Del 2021 al 2024, iniciaron de nueva cuenta los trabajos en la mina, 15 años después de la tragedia, siendo en el mes de julio, noviembre y diciembre del mismo 2024 cuando localizaron los primeros 7 cuerpos, no presentaban quemaduras, descartándose una explosión en toda la mina.

Luego, en enero del 2025 y hasta julio, 16 cuerpos más fueron visualizados y recuperados. En enero del 2026, dos más.

Las viudas y deudos han mencionado que, mientras haya un nombre sin llegar a casa, la búsqueda seguirá y la solidaridad es inquebrantable entre ellos.

Esta ha sido una historia de espera muy larga, dos décadas ya, con marchas, protestas y silencio impuesto. Sin embargo, padres, esposas e hijos no han dejado de exigir la verdad y el rescate.

Hoy, 25 mineros han salido de la mina y con ello se honra una lucha que nunca claudicó. Son 20 años de ausencia, 20 años de espera, 20 años que dejaron una fecha imborrable en los corazones de muchas familias de mineros al perder a un ser querido, 20 años de una tragedia laboral no resuelta y una deuda vigente.

Por ello, Pasta de Conchos recuerda, exige y se nombra con verdad, un caso que sigue abierto, con el lema que resuena en voz de todas las familias 'Ni Perdón Ni Olvido'.

Cabe señalar, este jueves 19 de febrero inicia la ceremonia que organizan las viudas cada año para recordar a sus seres queridos, además de una misa que iniciará en punto de las 09:00 horas en el altar dedicado a los mineros caídos y que será oficiada por el Obispo Alfonso Miranda Guardiola.

Además, el viernes 20 de febrero arribará la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a Pasta de Conchos, a fin de brindar acompañamiento a los deudos y viudas.