Fatal accidente en Tupy cobra la vida de hombre en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un trabajador perdió la vida la tarde de este miércoles al interior de la empresa Tupy, ubicada sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del sector Cactus Valley, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió minutos antes de las 13:30 horas, cuando el empleado realizaba labores dentro de la planta y quedó prensado por una de las máquinas industriales, sufriendo lesiones de gravedad.

El reporte fue emitido alrededor de las 13:50 horas por el área de seguridad industrial de la empresa, alertando a los cuerpos de emergencia sobre un trabajador que se encontraba inconsciente y aparentemente sin signos vitales. Paramédicos del CRUM se trasladaron al sitio; sin embargo, personal médico de la propia planta ya había confirmado la ausencia de pulso y respiración.

La víctima fue identificada como Carlos Garza, de aproximadamente 32 años de edad. Compañeros señalaron que era ampliamente conocido dentro del área laboral, lo que generó consternación entre el personal tras confirmarse su fallecimiento en el lugar.

El diagnóstico preliminar establece que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio derivado de aplastamiento, con probable falla orgánica múltiple.

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar posibles responsabilidades.