Cateos en Sabinas: Diego Garduño refuerza la lucha contra el narcotráfico

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que se realizaron dos cateos en el municipio de Sabinas, como parte de las acciones para combatir el narcotráfico en la región.

Los cateos se llevaron a cabo en la Villa de Agujita y se enfocaron en la búsqueda de metanfetamina, un narcótico que ha sido reportado en la zona. El segundo cateo se realizó por la noche, a las 9:30 pm del pasado martes, y se cumplió una orden de aprehensión.

Garduño Guzmán destacó que estas acciones son resultado de la coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, y que han permitido a la delegación posicionarse como una de las más eficientes en la realización de cateos.

En los cateos participaron la policía de acción y reacción, la agencia de investigación criminal, el grupo de reacción especial (GREC), la policía estatal, la guardia nacional y el ejército, quienes brindaron seguridad perimetral y estuvieron presentes en cada uno de los operativos.

El delegado destacó que estas acciones son parte del compromiso del gobierno para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad en la región.