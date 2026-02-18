Ramón Zamora emprende negocio de burritos en Sabinas para sostener a su familia

SABINAS, COAH.- Ante la necesidad de encontrar un sustento para su familia, Ramón Zamora Zamora, un mecánico desempleado, ha iniciado un negocio de venta de burritos en la ciudad, al no encontrar un trabajo formal que le ofrezca seguridad.

"Me quedé sin trabajo debido a una lesión leve en mi trabajo como mecánico. Me dijeron que podía trabajar en otras partes, pero no se me dio la oportunidad de empleo. Así que decidí iniciar este negocio de venta de burritos para sobresalir y sostener a mi familia". Señaló.

El vecino de la colonia Centenario, tiene 20 días de haber iniciado el negocio, ofrece burritos económicos a 20 pesos en la calle Independencia, cerca de la salida rumbo a la presa. Agradece el apoyo de su pareja, quien lo ayuda en la preparación del producto.

"La situación está un poquito difícil, hay un desabasto de empleo y es difícil encontrar trabajo, pero estoy decidido a no rendirme y a hacer que este negocio funcione. Invito a la gente a que pase a probar nuestros burritos" reiteró.

Finalmente, el ciudadano espera que su negocio evolucione y se convierta en una fuente de ingresos estable para su familia. Agradece a Dios por la oportunidad de emprender y pide a la comunidad que lo apoye en este nuevo proyecto.