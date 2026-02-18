Lesionado en accidente vehicular en carretera 57 de Sabinas

SABINAS, COAH.- Un accidente vehicular registrado en la carretera federal 57 dejó como saldo a una persona lesionada la mañana de este miércoles. El percance ocurrió alrededor de las 5:30 horas, a la altura del kilómetro 99, en el tramo conocido como "Don Benigno", entre Sabinas y El Sauz.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler propiedad de Autotransportes Cisneros impactó por alcance a una camioneta Ford F150. Como consecuencia del choque, un vecino de Sabinas identificado como José Rocha resultó lesionado, siendo atendido en el lugar por cuerpos de emergencia.

El accidente generó movilización de autoridades de seguridad y auxilio, quienes acudieron para brindar apoyo y controlar el tránsito en la zona. La circulación se vio afectada por algunos minutos mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar las unidades involucradas.

Testigos señalaron que el impacto fue considerable debido a las dimensiones del tráiler, lo que provocó daños materiales de importancia en la camioneta. La persona lesionada fue trasladada a un centro médico cercano para recibir atención especializada.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. El hecho pone de relieve la necesidad de extremar precauciones en este tramo carretero, donde se han registrado diversos percances en los últimos meses.