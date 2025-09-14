Clausuran bar "El Mitote"

Este fin de semana, autoridades del Mando Único Coordinado clausuraron el restaurante-bar "El Mitote", ubicado en el centro de la ciudad, tras detectar la venta y consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. Durante el operativo, también fue detenido el encargado del establecimiento por presuntas amenazas contra los agentes.

El cierre se realizó durante un recorrido de vigilancia, en el que los elementos observaron actividad irregular dentro del local. Al ingresar, encontraron a varios clientes consumiendo alcohol, en desacato a las restricciones vigentes.

Tras dialogar con el responsable del negocio, los inspectores procedieron a colocar los sellos de clausura y notificaron la sanción correspondiente. Según el parte oficial, el encargado reaccionó de forma agresiva, profiriendo amenazas contra los uniformados, lo que derivó en su detención y puesta a disposición del Ministerio Público.

"El Mitote" se encuentra en la intersección de las calles Francisco I. Madero e Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad. El establecimiento permanecerá cerrado mientras se resuelve su situación legal y se determina el alcance de las faltas administrativas cometidas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el orden público, el respeto a la normatividad y la seguridad de los habitantes de Múzquiz, exhortando a los comercios a operar dentro del marco legal para evitar sanciones.