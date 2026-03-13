Clausuran tres negocios de chatarra en la Región Carbonífera de Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, clausuró tres negocios dedicados a la compra y venta de chatarra en la Región Carbonífera, luego de que en diligencias realizadas se localizaran objetos con reporte de robo en dichos establecimientos.

La medida busca frenar la comercialización de materiales obtenidos de manera ilícita y proteger a la ciudadanía afectada por estos delitos que afectan el patrimonio.

El delegado de la Fiscalía, licenciado Diego Garduño Guzmán, confirmó la acción y advirtió que, en caso de reincidir en la compra de artículos robados, se procederá conforme a la ley. Explicó que, se trabaja de manera coordinada con los diferentes municipios para fomentar la cultura de revisión en este tipo de negocios y garantizar un seguimiento puntual a las denuncias presentadas.

Garduño Guzmán subrayó que la estrategia no solo contempla sanciones, sino también la prevención mediante inspecciones constantes y la colaboración de las entidades administrativas locales. "Se actuará en consecuencia si se detecta reincidencia, pues el objetivo es erradicar estas prácticas que afectan directamente a la sociedad", puntualizó.

Por lo pronto, la Fiscalía continúa atendiendo reportes relacionados con el robo de metales, varilla y cobre, materiales que han sido blanco frecuente de los delincuentes. La dependencia aseguró que se dará una respuesta contundente y tajante para frenar este tipo de ilícitos que generan pérdidas económicas y afectan la seguridad de las comunidades.

Con estas acciones, la autoridad estatal busca enviar un mensaje claro a los comerciantes de la región: la compra de objetos robados no será tolerada. Al mismo tiempo, se refuerza el compromiso de trabajar en conjunto con los municipios para garantizar que los negocios operen dentro de la legalidad y se proteja el patrimonio de las familias de la Región Carbonífera.