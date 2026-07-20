Joselyn Carolina García es la ganadora del Certamen Flor del Campo 2026 en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Con la participación de cuatro bellas representantes de ejidos del municipio de San Juan de Sabinas, la Confederación Nacional Campesina (CNC) en coordinación con el ayuntamiento, realizó por primera vez a nivel municipal el Certamen Flor del Campo 2026, del que resultó ganadora Joselyn Carolina García Hernández, del Ejido Paso del Coyote, quien pasará a la etapa estatal.

El certamen se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del DIF Municipal, con la asistencia del secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, en representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez; la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, licenciada Karina Ríos Ornelas; el coordinador regional de la CNC, José Luis Hernández Romero; el director de Desarrollo Rural Municipal, ingeniero Ramiro Portales Castillo; comisariados ejidales e invitados especiales.

Las participantes fueron Leydi Larissa Ibarra Castro, del Ejido Santa María; Joselyn Carolina García Hernández, del Ejido Paso del Coyote; Amy Alejandra Rodríguez Muñoz, del Ejido María, y Alondra Abigail Mata Hernández, del Ejido Nueva Rosita, quienes representaron a sus respectivas comunidades.

Durante el evento, el director de Desarrollo Rural Municipal, Ramiro Portales Castillo, destacó que para la CNC y el Gobierno Municipal este certamen representa mucho más que la elección de una reina, al considerar que es una celebración de las raíces y tradiciones del campo.

"La Flor del Campo representa la nobleza de nuestras familias campesinas", expresó el funcionario al dirigirse a las participantes y asistentes, al resaltar el significado del certamen para las comunidades rurales del municipio.

Al concluir la elección, realizada mediante un sorteo, Joselyn Carolina García Hernández, representante del Ejido Paso del Coyote, fue designada Flor del Campo 2026 y será la encargada de representar a los ejidos del municipio de San Juan de Sabinas en la etapa estatal organizada por la CNC.

De igual forma, durante el desarrollo de dicho evento, entregaron reconocimientos a todas las participantes.