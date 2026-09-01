Adultos mayores de San Juan de Sabinas destacan en Olimpiadas 2026

NUEVA ROSITA, Coah. - El director del sistema DIF en el municipio de San Juan de Sabinas, Alberto Berrones, informó sobre la participación del grupo de adultos mayores que viajó a Tlaxcala a las Olimpiadas Nacionales de Oro 2026.

Indicó que obtuvieron cuarto lugar a nivel nacional en la disciplina de ajedrez, además de participar en danzón y danza prehispánica, donde lograron muy buenos resultados pese a no obtener medalla de oro.

Destacó que las regiones Carbonífera y Norte conformaron la mayor delegación con presencia a nivel nacional, tras cuatro días de convivencia en Tlaxcala, lo que representa un logro significativo para los participantes.

Señaló que la delegación se siente muy satisfecha por la participación y la representación, puesto que a nivel estatal se obtuvieron cinco medallas, entre ellas una de oro correspondiente al municipio de Múzquiz.

Resaltó que Coahuila obtuvo el primer lugar a nivel nacional con todas las delegaciones.

Puntualizó que existe un compromiso con el gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, para impulsar a la delegación del municipio de San Juan de Sabinas a fin de que los adultos mayores lleguen contentos por la experiencia vivida en la justa nacional.