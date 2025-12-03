Liliana Salinas impulsa cirugías de cataratas en la Carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" se llevó a cabo el retiro de parches a pacientes intervenidos en la reciente campaña de cirugías de cataratas, impulsada por el Sistema DIF Coahuila bajo la dirección de la Presidenta Honoraria, ingeniera Liliana Salinas Valdes.

Esta acción forma parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de personas adultas mayores con problemas visuales.

Durante el evento, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de estas campañas al señalar que "con acciones de esta índole ayudan a prevenir problemas que afectan a los adultos mayores y que muchas veces les dificulta el día a día en su visibilidad.

Ante ello, externó, se sigue trabajando en bien de todas las personas, añadiendo que, este tipo de logros son posibles cuando se suman esfuerzos.

Por su parte la Sra. Liliana Salinas, subrayó que, esta iniciativa responde a una instrucción directa del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, quien ha catalogado este tipo de campañas como prioritarias y de alta sensibilidad social.

Asimismo, reiteró el compromiso de seguir uniendo esfuerzos entre el Gobierno del Estado y los municipios para ampliar el alcance de los beneficios.

Por su parte, el Secretario de Salud estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, explicó que dichas acciones forman parte del programa Salud Popular, diseñado para garantizar el acceso a servicios médicos de calidad, especialmente a quienes no cuentan con seguridad social.

Destacó la coordinación permanente con el DIF Coahuila, la estrategia Mejora Coahuila, el Patrimonio de la Beneficencia Pública y autoridades municipales.

Finalmente, se reconoció el papel fundamental del DIF Coahuila en la valoración de pacientes, realización de cirugías y seguimiento postoperatorio, así como el apoyo del Patrimonio de la Beneficencia Pública en la integración de expedientes, adquisición de lentes intraoculares y logística general.

La jornada concluyó con rostros llenos de gratitud y una renovada esperanza para quienes ahora ven con mayor claridad como es el caso del ciudadano Cristino de 77 años de edad quien dijo desde hace 35 años padecía de cataratas en sus ojos.

"Hoy estoy contento porque recibí dicho beneficio, puesto que con la poca pensión que recibo, no hubiese tenido los suficientes recursos para costear esta operación que tiene un costo de más de 20 mil pesos al acudir con un médico particular" indicó.