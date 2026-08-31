Múzquiz arranca ciclo escolar 2026-2027 con entrega de útiles escolares

MÚZQUIZ, COAH.- Con la entrega simbólica de útiles escolares, libros de texto gratuitos y mobiliario, arrancó este pasado lunes en esta ciudad el ciclo escolar 2026-2027, como parte de las acciones del Gobierno de Coahuila para fortalecer las condiciones educativas.

La ceremonia se realizó en la Escuela Primaria "Club de Leones No. 1", donde autoridades estatales y municipales dieron inicio formal a las actividades escolares, con el compromiso de brindar mejores herramientas a las niñas, niños y jóvenes.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas acudió el secretario de Desarrollo Social, Jesús María Montemayor Garza, acompañado por el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández.

También estuvo presente la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez; Jesús Guerrero García, representante de Mejora; y el diputado local electo por el Tercer Distrito, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín".

Durante el acto también participaron Ana Margarita Villarreal Muñoz, directora general de Educación Inicial de la SEDU; Berenice Garza Martínez, representante de Maestros Pa´ Delante; el regidor educativo; Tomasita Idalid Abraham Rodríguez, directora del plantel y anfitriona, además de la alumna Sarái García Correa.

Como parte del arranque del ciclo escolar, en Coahuila se contempla distribuir 521 mil 261 paquetes de útiles escolares entre estudiantes del 100 por ciento de las escuelas públicas de educación básica, además de más de 623 mil libros de texto gratuitos.

En el plantel se entregaron simbólicamente 18 mesas con 36 sillas para cuarto grado, 36 mesas con 72 sillas para tercer grado y 38 butacas derechas.

Asimismo, serán distribuidos más de 90 mil uniformes y tenis escolares en el 100 por ciento de las escuelas rurales y urbano-marginadas, con una inversión superior a 51 millones de pesos.

La entrega de útiles escolares representa una inversión de más de 112 millones de pesos, acciones con las que el Gobierno de Coahuila refrenda su compromiso de fortalecer la educación.