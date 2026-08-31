Al menos 12 personas sufren golpe de calor en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Al menos 12 personas, entre jóvenes y adultos mayores, presentaron cuadros de golpe de calor en esta ciudad debido a las altas temperaturas registradas en la Región Carbonífera.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia atendieron inicialmente a tres personas que presentaron síntomas relacionados con las altas temperaturas y, posteriormente, auxiliaron a cuatro más durante las fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima.

Asimismo, cinco futbolistas resultaron afectados durante sus actividades deportivas, por lo que también recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Las altas temperaturas propiciaron los casos, cuyos pacientes fueron auxiliados de manera oportuna y posteriormente recibieron atención médica. De acuerdo con la información proporcionada, todos se reportaron estables en los nosocomios donde fueron atendidos.

Ante las condiciones de calor que prevalecen en la región, se mantiene el llamado a la población a extremar precauciones, mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol, principalmente durante actividades al aire libre.