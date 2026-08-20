Coahuila inicia proyecto de gas shale bajo liderazgo de Óscar Pimentel

NUEVA ROSITA, Coah.- El proyecto para desarrollar la explotación de gas shale en Coahuila registra un avance importante, informó el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, durante su visita a la Región Carbonífera.

El funcionario señaló que se mantienen reuniones con el gobierno federal, Petróleos Mexicanos (Pemex), instancias técnicas de la Presidencia de la República y especialistas, con el objetivo de determinar la mejor estrategia para desarrollar la explotación del gas.

Pimentel González indicó que también se contempla convocar a empresas, principalmente de Estados Unidos, que cuentan con experiencia en este tipo de producción y que podrían participar en el desarrollo de los proyectos de gas shale.

Explicó que la Cuenca de Burgos (reserva de gas) comprende una parte de Tamaulipas y otra de Coahuila, aunque se tiene previsto que el proyecto inicie en territorio coahuilense, debido a que es la zona que concentra mayor existencia de gas.

Añadió que existe una mesa especial para atender el tema, en la que han participado especialistas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Asimismo, señaló que la presidenta de la República solicitó el apoyo de trabajadores de Petróleos Mexicanos para revisar el aspecto más controversial del proyecto, relacionado con la técnica de fracturación hidráulica o fracking.

El secretario de Gobierno afirmó que se busca garantizar que la explotación no genere impactos ambientales y explicó que existen alternativas para evitar utilizar agua de primer uso en la fractura hidráulica, lo anterior mediante el aprovechamiento de aguas residuales y aguas saladas de los propios mantos freáticos.

Destacó que los principales beneficiados serán los coahuilenses, tanto empresarios, trabajadores y familias, mientras que la participación de empresas extranjeras obedecería a su experiencia técnica; la proveeduría y los proyectos de construcción quedarían abiertos a empresas nacionales.