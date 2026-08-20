Laura Jiménez coordina reunión de seguridad en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Durante la reunión de seguridad realizada el pasado miércoles, autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron las acciones implementadas en este municipio y evaluaron estrategias para fortalecer la coordinación institucional.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez informó que durante el encuentro también se dio seguimiento a las medidas previstas para los próximos eventos que se desarrollarán en el municipio.

La presidenta municipal destacó que estos encuentros permiten revisar las condiciones de seguridad y establecer acciones preventivas de manera coordinada entre las autoridades involucradas.

En la reunión participaron representantes de las distintas corporaciones y dependencias encargadas de la seguridad, quienes analizaron las estrategias que se mantienen vigentes en el municipio.

Entre los asistentes estuvo el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño; autoridades de la Policía Estatal de Coahuila y SEDENA, quienes participaron en la revisión de las acciones de seguridad y las medidas contempladas para lo que será la Feria Santa Rosa de Lima 3026 y las fiestas patronales.

Jiménez Gutiérrez señaló que se continuará trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad y mantener condiciones de orden durante las actividades programadas en Múzquiz.